Никто не решился дать грабителю отпор

В Ярославле Росгвардия задержала 31-летнего мужчину, который ограбил продуктовый магазин. И сделал это эффектно, как в гангстерском кино.

Ворвался в магазин и наставил на продавцов пистолет. Точнее, как сообщает Росгвардия, предмет, похожий на пистолет. Настолько похожий, что продавцы решили не рисковать — отдали ему продукт, которые он потребовал.

— На записи камер наружного наблюдения, установленных в магазине, сотрудники вневедомственной охраны, приехавшие по сообщению, узнали нападавшего, ранее попадавшего в поле зрения. По горячим следам во дворе собственного дома он был задержан, — рассказали в Росгвардии.



Сейчас возбудили уголовное дело по статье «Разбой». По второй части этой статьи ему грозит до двух лет лишения свободы.