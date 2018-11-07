В декабре в Ярославле выберут нового мэра

В Ярославле окончательно определились, как будут выбирать нового мэра. Сегодня депутаты муниципалитета определили комиссию, которая будет проводить собеседования с кандидатами на пост градоначальника. Всего в комиссии будет 16 человек: восемь от муниципалитета и восемь представителей, которых назначит губернатор региона.

Работать комиссия начнёт 3 декабря в 15 часов, в этот день пройдут собеседования с кандидатами. А 5 декабря отобранные кандидаты будут выступать на заседании муниципалитета, доказывая, почему каждый из них должен стать мэром. Подавать документы на конкурс можно уже сейчас.

— Нам необходимо выбрать мэра до 17 декабря, чтобы бюджет Ярославля мы принимали с главой города, — сказал сегодня на заседании муниципалитета председатель Артур Ефремов.

В комиссию по выборам мэра вошли семь депутатов: Игорь Бортников, Артур Ефремов, Вадим Канашкин, Олег Ненилин, Сергей Смоленский, Алексей Таганов и Константин Шлапак. А также председатель общественной палаты Ярославля Александр Фёдоров.

Накануне новой процедуры выборов мэра Ярославля депутаты муниципалитета решили снизить требования к кандидатам. Теперь стаж работы на государственно-муниципальной службе может быть всего три года. При том, что ранее на пост мэра мог заявиться человек со стажем работы на управляющих должностях не менее семи лет. Совпадение это или нет, но действующий и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, который также претендует на кресло градоначальника, имеет небольшой стаж работы на государственно-муниципальной службе.