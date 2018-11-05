Следующий матч «железнодорожники» снова сыграют в Подольске

Ярославский «Локомтив» провёл третий матчи выездной серии в Подольске против местного «Витязя». Игра для ярославцев началась с удалений. На восьмой минуте матча «железнодорожники», казалось, открыли счёт, но судьи шайбу не засчитали, так как игрок находился в площади ворот. Буквально через несколько секунд хозяева поразили ворота Александра Салака. До конца периода «Локомотив» сумел забить две шайбы в ворота хозяев и пропустить одну за пять минут до конца игрового отрезка. Во втором периоде команды забросили по одной шайбы. Решающий гол забил нападающий «Витязя» Александр Никулин на 46-ё минуте матча. Окончательный итог встречи – 4:3 в пользу «Витязя».



Следующий матч «Локомотив» снова сыграет в Подольске 12 ноября.



С автором первого гола сегодняшнего матча в составе «Локомотива» Даниилом Апальковым пообщался звезда сериала «Универ» Стас Ярушин.

