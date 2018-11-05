Дмитрий Яшин получил травму в добавленное время

Зрелищный матч увидели болельщики 4 ноября. В гости к ярославским футболистам приезжала «Сибирь». Счёт в мачте открыли хозяева в конце первого тайма. Мяч в ворота соперников забил Владислав Камилов.



Во втором игровом отрезке футболисты «Сибири» сумели сравнять счёт, но спустя 12 минут Павел Деобальд снова вывел «Шинник» вперёд и установил окончательный итог матча — 2:1.



— Каждый матч всё сложнее и сложнее, — сказа наставник «Шинника» Александр Побегалов на послематчевой пресс-конференции. — Мы говорили, что надо будет добавлять характер, и после обидного пропущенного мяча это получилось.



Для «Шинника» игра не прошла без потерь. Уже в добавленное время, столкнувшись с соперником, серьёзную травму приводной мышцы получил вратарь чёрно-синих Дмитрий Яшин.



— У Яшина серьезное повреждение, — сказал Александр Побегалов. — Играть он не сможет до конца сезона. По симптомам врачи сказали, что разрыв.



Следующий матч «Шинник» проведёт в Химках 10 ноября против местного футбольного клуба.



В дни домашних футбольных матчей в Ярославле перекрывают улицы.

