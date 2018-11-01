В Ярославле фура перегородила дорогу, врезавшись в трамвай
1 ноября 2018 17:49
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В Ярославле на улице Чкалова фура врезалась в трамвай. Вероятнее всего, водитель фуры выезжал на основную дорогу и не вписался в поворот.
— Пострадавших нет, — рассказывают очевидцы.
На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Фура перекрыла всю дорогу. Водителям лучше искать пути объезда. Движение трамваев также остановилось.
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Фото: Максим Блохин/Vk.com
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