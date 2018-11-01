ДТП произошло на Пятерке

В Ярославле на улице Чкалова фура врезалась в трамвай. Вероятнее всего, водитель фуры выезжал на основную дорогу и не вписался в поворот.



— Пострадавших нет, — рассказывают очевидцы.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Фура перекрыла всю дорогу. Водителям лучше искать пути объезда. Движение трамваев также остановилось.



В аварии никто не пострадал

Читайте также: на трассе в Ярославской области «двенашка» на встречке столкнулась с микроавтобусом и внедорожником.

