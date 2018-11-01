ДТП произошло в Переславском районе

Сегодня рано утром на трассе М-8 произошло тройное ДТП, в котором пострадали люди.



Около 07:10 в Переславском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2112, «Мерседес-Спринтер» и «Мицубиси-Паджеро».



— По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗа на встречной полосе столкнулся с 66-летний водителем «Мерседеса». ВАЗ отбросило на «Мицубиси-Паджеро», за рулём которого находилась 39-летняя женщина, которая также ехала во встречном направлении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В результате ДТП в больницу попали 18-летний водитель «двенашки» и его 24-летний пассажир. Ещё один пассажир ВАЗа отпущен на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

