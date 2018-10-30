Альфонс украл у врача все ценности

27-летний житель Нижнего Новгорода не только поигрался с чувствами ярославской девушки, но и обобрал её до нитки.



Мужчина познакомился со своей жертвой в интернете. Выяснилось, что новая знакомая работает врачом в одной из больниц Ярославля. За пару недель мужчина так запудрил голову девушке, что она, поддавшись на комплименты, позвала его к себе жить. Тот собрал вещи и приехал.



Десять дней прошли как в сказке. Вот только на работу новый знакомый не устраивался. Но влюблённость настолько ослепила девушку, что она не обращала на это внимания. Когда она в очередной раз ушла на работу, новый приятель украл у неё доставшиеся от бабушки старинную икону, золотые украшения, а также банковскую карту. Мужчина, зная пин-код, снял с неё 50 тысяч рублей. После этого он купил билет до Нижнего Новгорода и спокойно укатил восвояси. Общий материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.



— Мужчину задержали. Оказалось, что он был неоднократно судим. В момент совершения преступления он был на испытательном сроке, который не прошёл. Поэтому его сразу же посадили в тюрьму. В ходе предварительного следствия кольца, которые подсудимый сдал в один из ломбардов Ярославля, были возвращены потерпевшей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



Надо сказать, что альфонс полностью признал свою вину и слёзно умолял девушку простить его. Но она осталась непреклонна. Ярославский суд назначил мужчине четыре года и два месяца колонии строгого режима.

