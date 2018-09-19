Доверчивую девушку обманул новый знакомый из интернета

Печально закончилось знакомство через интернет. 27-летний житель Нижнего Новгорода познакомился в соцсетях с девушкой из Ярославля. Она сразу заинтересовалась новым знакомым, тем более, что он то и дело сыпал комплиментами. Девушка рассказала: она работает врачом-реаниматологом. Галантный кавалер оказался безработным, поэтому добродушная ярославна пригласила его к себе. Тот, не раздумывая, согласился.



— Прожив у новой возлюбленной за её счёт десять дней, мужчина украл у неё доставшиеся от бабушки старинные икону и два золотых кольца. А также взял банковскую карту и, зная ПИН-код, тайно снял с карты 50 тысяч рублей. После этого он проводил девушку на работу, а сам уехал в Нижний Новгород. Общая сумма ущерба — 90 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославля.



Во время расследования выяснилось, галантный кавалер уже несколько раз сидел в тюрьме за кражи. Когда его разыскали ярославские силовики, он уже вновь сидел в нижегородской тюрьме за разбои и грабежи. В настоящее время он этапирован в Ярославль из исправительной колонии. В отношении него возбудили новое уголовное дело.

