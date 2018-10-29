Появилось видео, как женщина на иномарке сбивает пенсионерку
29 октября 2018 09:59
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В четверг в центре Рыбинска женщина за рулём Toyota Corolla наехала на пенсионерку, которая в этот момент шла по «зебре» на перекрестке улиц Герцена и Луначарского. На кадрах видно, что женщина переходит дорогу на зелёный сигнал светофора, но по сторонам не смотрит. Внезапно на неё наезжает белая иномарка. Видимо, автоледи не заметила пешехода.
68-летняя женщина отделалась незначительными травмами. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
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Фото: АТЕЛ Рыбинск
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