Секунда до столкновения...

В четверг в центре Рыбинска женщина за рулём Toyota Corolla наехала на пенсионерку, которая в этот момент шла по «зебре» на перекрестке улиц Герцена и Луначарского. На кадрах видно, что женщина переходит дорогу на зелёный сигнал светофора, но по сторонам не смотрит. Внезапно на неё наезжает белая иномарка. Видимо, автоледи не заметила пешехода.

68-летняя женщина отделалась незначительными травмами. Медики назначили ей амбулаторное лечение.



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