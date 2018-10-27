Сейчас торговый центр "Аура" работает в обычном режиме

Сегодня в Ярославле торговом центре «Аура» сработала пожарная сигнализация. Из здания стали эвакуироваться работники и посетители. Особой паники на эскалаторах и у выходов не было, люди спокойно выходили на улицу.



- Но в одном из залов кинотеатра, который находится на верхнем этаже, очень напугались дети. В этот момент как раз шёл показ мультфильма «Смолфут» с пометкой «6+» и там было много малышей без родителей.



Показ мультика прервали и дети с родителями начали эвакуироваться, - рассказали очевидцы. - Маленькие девочки и мальчики, которые в зале были без взрослых, очень напугались. Некоторые плакали, их потом пришлось долго успокаивать.



- В торговом центре сработала пожарная сигнализация, - рассказали диспетчеры главного управления МЧС России по Ярославской области. - Это произошёл сбой системы, никаких возгораний не зафиксировано.



Сейчас двери «Ауры» открыты и торговый центр работает в обычном режиме. А некоторые посетители, которые были в момент эвакуации в кинотеарте на третьем этаже ругаются на администрацию ТЦ.



- Если вы проводите тренировки эвакуации то предупреждайте заранее, - возмущается ярославец Дмитрий Салихов. - Если у вас сбоит пожарная сигнализация, то найдите средства отрегулировать. Не пугайте детей!



Недавно в Ярославле случилось ЧП в другом торговом центре. В «Ярком» сработала пожарная сигнализация на дым из фритюрницы. Оттуда тоже звакуировали всех людей.

