Ярославец, проголодавшись, сжёг собственную квартиру: фото с места
27 октября 2018 08:08
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Вчера вечером в доме на Ленинградском проспекте 60, корпус 1 в Брагино загорелась квартира на первом этаже.
Как стало известно порталу 76.ru, огонь занялся на кухне.
— Мужчина в этой квартире был пьян, поставил готовиться еду на газовую плиту и уснул, — говорят очевидцы.
Пожарных вызвали учуявшие запах гари соседи. Сам же хозяин квартиры ничего не заметил — он крепко спал. Разбудили его пожарные, вывели на улицу. Пострадавших нет.
Фото: Сергей Канатьев
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