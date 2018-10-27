Из квартиры выбросили всё, что успели, — плюшевого мишку

Вчера вечером в доме на Ленинградском проспекте 60, корпус 1 в Брагино загорелась квартира на первом этаже.

Как стало известно порталу 76.ru, огонь занялся на кухне.

— Мужчина в этой квартире был пьян, поставил готовиться еду на газовую плиту и уснул, — говорят очевидцы.

Пожарных вызвали учуявшие запах гари соседи. Сам же хозяин квартиры ничего не заметил — он крепко спал. Разбудили его пожарные, вывели на улицу. Пострадавших нет.