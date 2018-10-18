Нашли на квартире: в Ярославле выследили пропавшую девушку с густыми волосами
18 октября 2018 16:04
2 635 4
В Ярославле нашли пропавшую пять дней назад 26-летнюю Ринату Шехурину. Она ушла из частного дома в районе Толги. Родные подняли панику, мать девушки постоянно плакала. Рината дезориентирована в пространстве и могла нуждаться в медицинской помощи.
Её обнаружили волонтёры отряда «Центр-Спас» в Дзержинском районе.
— Нашли на квартире в Дзержинском районе ещё пару дней назад, но мы должны были убедиться, что это она, — рассказали в «Центр-Спас». — Сегодня её забрали сотрудники полиции и передали матери.
Девушка хорошо себя чувствовала и выглядела здоровой.
Фото: Центр-Спас , Центр-Спас
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru