Пропавшая Рината

В Ярославле нашли пропавшую пять дней назад 26-летнюю Ринату Шехурину. Она ушла из частного дома в районе Толги. Родные подняли панику, мать девушки постоянно плакала. Рината дезориентирована в пространстве и могла нуждаться в медицинской помощи.

Её обнаружили волонтёры отряда «Центр-Спас» в Дзержинском районе.

Найденная девушка (справа) с мамой

— Нашли на квартире в Дзержинском районе ещё пару дней назад, но мы должны были убедиться, что это она, — рассказали в «Центр-Спас». — Сегодня её забрали сотрудники полиции и передали матери.

Девушка хорошо себя чувствовала и выглядела здоровой.