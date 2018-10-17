На Промышленном шоссе собираются пробки из-за дорожников

В Ярославле к концу октября всё-таки закончат ремонтные работы на дорогах. К 20 октября дорожники запланировали сдать Промышленное шоссе, где им предстоит за два дня уложить 700 тонн асфальта.

Основные работы сейчас идут на Добрынинском путепроводе, из-за чего в утренние часы пик здесь собираются большие пробки. На ремонт улицы потратили 110 миллионов рублей. Это деньги, которые получил Ярославль в виде налогов после того, как в городе прописался миллиардер Алексей Репик. Всего на шоссе отремонтируют четыре километра дороги.

Это третья по объёму выполненных работ улица в этом году после проспектов Авиаторов и Ленинградского

— В субботу мы планируем завершить все работы по ремонту дорог в рамках этого контракта. Основной ход на Промышленном шоссе завершим сегодня, а завтра завершим работу на перекрестках и остановочных карманах, — рассказал генеральный директор ООО «Дорожное управление» Виктор Смирнов.



Ремонт по президентской программе «Безопасные и качественные дороги», деньги на который выделялись из федерального и областного бюджетов, завершат позднее.