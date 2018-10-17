Завод построят на территории полигона «Скоково»

Власти объявили ярославцам — отныне мусор на полигоне «Скоково» будут дробить ради спасения экологии. Для этого на следующей неделе начнут строить специальный комплекс по дроблению отходов.



— Общая стоимость комплекса — 52,5 миллиона рублей, из которых 50,8 миллиона — средства федерального и областного бюджетов, — пояснил генеральный директор «Скоково» Константин Симонов. — В рамках проекта будут проведены монтаж быстровозводимой конструкции под дробильное оборудование, земляные работы и подготовка площадки. Затем будут установлены щековая дробилка для бетона, линия для переработки автомобильных шин и шредер роторный по переработке древесины.



Номинальная мощность дробилки — 20 кубометров бетона в час, максимальная — в два раза больше. Принцип работы основан на сильном сжатии размельчаемого материала «щеками» — так называются рабочие поверхности агрегата.



По приблизительным подсчетам, в год на территории региона образуется более 500 тысяч тонн строительного мусора.



А ещё в Ярославле продолжается запуск программы по раздельному сбору мусора. А это значит, что жителям города пора приучать себя разделять свои отходы на полезные фракции и нет.

