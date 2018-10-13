Ученики выбежали на улицу: во время уроков в рыбинском колледже замкнуло проводку
13 октября 2018 13:47
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Сегодня около полудня из авиационного колледжа в Рыбинске на улице Чкалова, 93 выбежали на улицу учащиеся.
— В колледже пожар, — написали в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
Ученики рассказывают, что в одной из аудиторий загорелась лампа.
К месту подъехало множество пожарных машин. Оказалось, что виной всему стало короткое замыкание.
— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области, — Эвакуация из здания не потребовалась.
На прошлой неделе в Ярославской области крупный пожар произошёл в школе.
Фото: Подслушано в Рыбинске/VK.com
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