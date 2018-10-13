ЧП случилось во время уроков

Сегодня около полудня из авиационного колледжа в Рыбинске на улице Чкалова, 93 выбежали на улицу учащиеся.



— В колледже пожар, — написали в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».



Ученики рассказывают, что в одной из аудиторий загорелась лампа.

К колледжу быстро приехали пожарные

К месту подъехало множество пожарных машин. Оказалось, что виной всему стало короткое замыкание.



— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области, — Эвакуация из здания не потребовалась.



На прошлой неделе в Ярославской области крупный пожар произошёл в школе.

