Скоро в Ярославле будет катастрофическая ситуация с парковками

В Ярославле существует целый свод правил о том, как можно застраивать город. Среди них есть и очень важный пункт о парковках во дворах жилых домов, у школ, спортивных объектов, парков, больниц и даже кладбищ. Для всех мест есть свои нормы о том, сколько парковок должно быть рядом.



Мы заглянули в этот документ, чтобы узнать, сколько парковок должно быть в наших дворах.

— Согласно генеральному плану Ярославля, расчетный уровень автомобилизации составляет 250 легковых автомобилей на 1000 жителей. Местные градостроительные нормативы рассчитаны исходя из этого уровня, — рассказал директор департамента архитектуры Ярославля Александр Скворцов.

Однако по данным управления ГИБДД по Ярославской области, уже на начало этого года реальный уровень обеспеченности машинами в Ярославле был 275 автомобилей на 1000 человек. А в прогнозах на ближайшие несколько лет он вырастет до 300. При этом в городе продолжат действовать правила, не учитывающие реальное положение дел.



Так, согласно градостроительным нормативам в новостройках, которые появляются в сформировавшихся жилых кварталах, должно быть предусмотрено одно парковочное место на одну квартиру. А при строительстве многоквартирной жилой застройки и вовсе разрешено учитывать уровень автомобилизации от 200 машин на тысячу жителей.

Прописаны правила для парковок и в других местах города. Например, рядом с университетами должно быть не меньше 10 парковок на 100 учащихся и одной парковки в расчёте на пять преподавателей.

У пляжей, например, должно быть не меньше 15 парковочных мест на 100 посетителей. А рядом с больницами городского уровня и вовсе разрешено иметь всего от пяти мест для парковки на сотню больничных коек. У кладбищ, например, можно обустроить всего пять мест для стоянки на сто посетителей, у спортивных объектов — три места для парковки.