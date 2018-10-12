На известного ярославского художника напал мужчина с отвёрткой: видео
Во Фрунзенском районе Ярославля напали на молодого уличного художника. Всё случилось 10 октября во дворе дома № 23 на улице Лескова. Посреди дня Анатолий Байков рисовал своё новое граффити. Внезапно из пятого подъезда выбежал мужчина и начал прогонять художника. Анатолий утверждает: не хотел вступать с нападавшим в конфликт. Но тот не успокаивался, матерился и в конечном итоге достал из заднего кармана отвёртку и начал припугивать художника. Видео конфликта сняли школьники, которые там гуляли и смотрели, как Анатолий рисует.
— Я побежал к машине за газовым баллончиком и начал защищаться. Потом он убежал в подъезд. Через пару минут он снова вернулся. Я достал пневматический пистолет и припугнул его. Стрелять из него я не собирался. В итоге мужчина скрылся. Со мной такое впервые. Мне угрожали, приходилось даже драться, но до холодного оружия дело никогда не доходило, — рассказал уличный художник.
— Вы всегда носите с собой пистолет?
— У меня он есть, но я из него в людей никогда не стрелял. Только по бутылкам.
Анатолий сказал, что сразу же вызвал полицию.
Почему так разъярился мужчина, пока непонятно — на стене Анатолий рисовал не неприличное слово, а культового американского певца Jimmy Edgar.
На работы Анатолия Байкова вы не раз могли натыкаться. Художник любит закрашивать трансформаторные будки и старые стены в разных районах Ярославля. Предпочитает рисовать животных и портреты людей.
Работы Анатолия заказывают различные кафе и организации. Например, стену бара на главной улице города, на улице Свободы напротив ТЮЗа, оформлял он. Портрет Сальвадора Дали видели, наверное, все ярославцы.
В ярославском зоопарке вы могли встретить такую замечательную ветеринарную клинику.
Уличным художникам в Ярославле вообще не везет. Не так давно из-за эксцентричной инсталляции их записали в сатанисты. Зачем они это делали.
Modvag, Александра Савельева