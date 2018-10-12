Арт-акция превратилась в рукопашный бой

Во Фрунзенском районе Ярославля напали на молодого уличного художника. Всё случилось 10 октября во дворе дома № 23 на улице Лескова. Посреди дня Анатолий Байков рисовал своё новое граффити. Внезапно из пятого подъезда выбежал мужчина и начал прогонять художника. Анатолий утверждает: не хотел вступать с нападавшим в конфликт. Но тот не успокаивался, матерился и в конечном итоге достал из заднего кармана отвёртку и начал припугивать художника. Видео конфликта сняли школьники, которые там гуляли и смотрели, как Анатолий рисует.



— Я побежал к машине за газовым баллончиком и начал защищаться. Потом он убежал в подъезд. Через пару минут он снова вернулся. Я достал пневматический пистолет и припугнул его. Стрелять из него я не собирался. В итоге мужчина скрылся. Со мной такое впервые. Мне угрожали, приходилось даже драться, но до холодного оружия дело никогда не доходило, — рассказал уличный художник.



— Вы всегда носите с собой пистолет?

— У меня он есть, но я из него в людей никогда не стрелял. Только по бутылкам.

Анатолий сказал, что сразу же вызвал полицию.

Почему так разъярился мужчина, пока непонятно — на стене Анатолий рисовал не неприличное слово, а культового американского певца Jimmy Edgar.

На работы Анатолия Байкова вы не раз могли натыкаться. Художник любит закрашивать трансформаторные будки и старые стены в разных районах Ярославля. Предпочитает рисовать животных и портреты людей.

На проспекте Фрунзе, 51 красуется портрет американского хип-хоп исполнителя ASAP Rocky

Работы Анатолия заказывают различные кафе и организации. Например, стену бара на главной улице города, на улице Свободы напротив ТЮЗа, оформлял он. Портрет Сальвадора Дали видели, наверное, все ярославцы.

Эту картину, пожалуй, видели все

В ярославском зоопарке вы могли встретить такую замечательную ветеринарную клинику.

Благодаря Анатолию Байкову это здание стало ещё прекрасней

Уличным художникам в Ярославле вообще не везет. Не так давно из-за эксцентричной инсталляции их записали в сатанисты. Зачем они это делали.