Уголовное дело направленно в суд для рассмотрения по существу

На 40-летнего водителя «Фольксвагена», по вине которого погибла молодая женщина, завели уголовное дело. ДТП произошло 1 августа на автодороге Шебунино — Красный Профинтерн. «Фольксваген» вылетел на встречку и врезался в «Киа-Сид». В результате столкновения ещё до приезда скорой погибла 27-летняя пассажирка «Киа». Водитель и ещё одна пассажирка этой машины с травмами доставлены в больницу.



— В ходе следствия проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Следствием собраны исчерпывающие доказательства. Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Полгорода на уши подняли подростки, написавшие про гибель друга в ДТП. Люди выражали соболезнования, а мальчик оказался вполне себе жив и здоров. Зачем так жестоко прикалываться.