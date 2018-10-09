Парни ходили толпой

Похоже, это не просто шалость, а целенаправленная акция. Вандалы, устроившие погром в центре Ярославля, попались на камеры видеонаблюдения. И по кадрам видно — парни идут по чёткому маршруту с конкретными целями, а не просто слоняются по городу и безобразят со скуки. И похоже, осознают, что делают — на лица натягивают капюшоны и ворот кофты. Понимая, что могут попасть на камеры.

— Найти преступников будет сложно, — считают собственники пострадавших городских объектов. — Недостаточно освещения, поэтому на записи видны лишь тёмные силуэты.

Но передвижения вандалов отследили. «Ярнет» отсмотрел записи камер и составил их маршрут.

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Напомним, погром парни устроили этой ночью. Разнесли Стрелку и арт-объекты в центре и смотровой бинокль на набережной.