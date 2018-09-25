Женщина присваивала себе деньги, которые простые люди отдавали на памятники и другие услуги агенства

На днях в Рыбинске судили 39-летнюю работницу местного похоронного агентства. Женщина вынесла из компании 350 тысяч рублей. Действовала нечестная работница по отработанной схеме: часть денег с заказов она откладывала в кассу, а часть — забирала себе.



— В суде установлено, что в течение девяти месяцев 2016 года злоумышленница, являясь работником похоронного агентства, имея беспрепятственный доступ к вверенным ей денежным средствам, присвоила себе 350 000 рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.



Чтобы начальство её не раскусило, она записывала в бухгалтерский учёт сумму меньше, чем на самом деле брала с клиентов. Женщину уволили. Теперь ей придется просидеть за решеткой два года.



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