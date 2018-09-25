Мэр подарил букет матушке Варваре

Сегодня, в последний день многодневного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон провёл богослужение в Свято-Введенском Толгском женском монастыре.



Владимир Слепцов чтит православные традиции

Приехал в монастырский храм и мэр города Ярославля Владимир Слепцов. С огромным букетом белых роз. Цветы он подарил матушке Варваре.



Градоначальника часто видят на православных праздниках

— Так совпало, что именно в этот день 30 лет назад началось её игуменское служение, а впоследствии её большая работа по восстановлению монастыря, — объяснил свой жест Владимир Слепцов. — Благодарю матушку за неоценимый вклад в возрождение богатого исторического, культурного и духовного наследия ярославской земли. От всей души желаю игумении Варваре доброго здоровья, сил и долгие лета.



Мэр благодарен матушке Варваре за её работу

Мэр Ярославля Владимир Слепцов давно не скрывает своего отношения к православной церкви. Зимой он хвастается купанием в проруби на Крещение и заставляет своих подчинённых делать то же самое, а недавно он одним из первых побывал в Успенском соборе и поклонился мощам святого Спиридона Тримифунтского.

