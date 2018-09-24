В центре Ярославля машина охранной фирмы столкнулась с «Фольксвагеном»
Около девяти часов вечера на площади Волкова не поделили дорогу машина охранной фирмы и красный «Фольксваген». Авто охранников въехало в пассажирскую сторону «Фольксвагену».
— От удара красный автомобиль развернуло поперёк дороги, — рассказала свидетель ДТП Анна.
К счастью, скорость машин была небольшая, водители отделались испугом, а вот авто пострадали. У «Фольксвагена» смята пассажирская передняя дверь. В ожидании сотрудников ГИБДД машины перегородили въезд с площади Волкова на улицу Максимова.
Страшная авария произошла сегодня на Юго-Западной окружной дороге. Как рассказали очевидцы, «Рено Логан» выскочил на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Сузуки».