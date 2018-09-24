Машины перегородили въезд на улицу Максимова

Около девяти часов вечера на площади Волкова не поделили дорогу машина охранной фирмы и красный «Фольксваген». Авто охранников въехало в пассажирскую сторону «Фольксвагену».

— От удара красный автомобиль развернуло поперёк дороги, — рассказала свидетель ДТП Анна.

Удар пришёлся «Фольксвагену» в пассажирскую сторону

К счастью, скорость машин была небольшая, водители отделались испугом, а вот авто пострадали. У «Фольксвагена» смята пассажирская передняя дверь. В ожидании сотрудников ГИБДД машины перегородили въезд с площади Волкова на улицу Максимова.



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