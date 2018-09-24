Главные актёры ситкома Екатерина Волкова и Георгий Дронов

Актёры и съемочная группа сериала «Воронины» приезжали в наш город ещё летом, чтобы отснять новый сезон. Фотографиями со съемок российской комедии поделился мэр Ярославля Владимир Слепцов.



— В очередном сезоне герои семейного хита «Воронины» решили променять стены любимой квартиры на волжские просторы и на теплоходе отправились в Ярославль. Здесь они перевоплотились в богатырей, устроили гонки на автодроме, оказались в доме-перевёртыше и увидели главные достопримечательности столицы Золотого кольца России, — подписал под фотографиями Владимир Слепцов.

Известно, что Ярославль появится в 23-м сезоне сериала.

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