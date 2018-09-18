В новом выпуске YouTube-шоу «вДудь», в котором принял участие российский актёр Дмитрий Нагиев, вспомнили про Ярославль. Журналист Юрий Дудь, который является автором и ведущим программы, в рекламе автомобиля в этом выпуске посоветовал своим зрителям и подписчикам съездить в три города.



Автор программы «вДудь» посоветовал своим зрителям съездить в Ярославль

— Внутренний туризм — отличный выбор для семейного уик-энда, — отметил Юрий Дудь. — Особенно осенью. Есть три русских города, в которых я рекомендую побывать каждому из вас.



Этими тремя городами оказались Серпухов, Ярославль и Тула. Автор перечислил преимущества этих мест.



— Ярославль — высококонцентрированный русский дух; отличный променад вдоль Волги; возможность ходить на классный хоккей; ну и увидеть, где снимали лучший фильм прошлого года — «Артитмию» Бориса Хлебникова, — сказал ведущи программы «вДудь».



Ранее Юрий Дудь расхваливал трёхминутный ролик про Ярославскую область, который поразил всех на международном фестивале в Стамбуле.



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