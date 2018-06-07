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«Взять камеру и включить мозги»: Юрий Дудь отметил видеоролик про Ярославскую область
7 июня 2018 17:37
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Российский журналист и блогер Юрий Дудь отметил трехминутный ролик про Ярославскую область, который накануне поразил всех на международном фестивале в Стамбуле.
— Каким еще бывает патриотизм? — написал он у себя в Instagram и опубликовал ссылку на видеоролик. — Например, взять камеру, включить мозги и записать рекламу своему региону лучше любой из тех, что делали люди с официальным статусом и бабками.
В конце своего поста Дудь лаконично похвалил «чувака из Ярославля», который сделал это видео.
Этот ролик ярославцы делали целый год. И, как оказалось, не зря потратили время. Он получился настолько захватывающим, что его невозможно не досмотреть до конца. Ребята умудрились вместить в него самые разные уголки Ярославской области, жителей края и их увлечения.
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Фото: IDEAFIXFILMS
Видео: IDEAFIXFILMS
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