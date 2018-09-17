Один автомобиль развернуло поперёк дороги, второй — выбросило в кювет

Полицейские установили личности всех пятерых людей, погибших в страшной аварии, которая произошла утром 16 сентября на границе Рыбинского и Тутаевского районов.



— В результате ДТП пять человек получили смертельные травмы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В автомашине «Ниссан-Икс-Трейл» — 67-летний мужчина и 45-летняя женщина, в автомашине «Форд-Фьюжн» — 45-летний мужчина и 42-летняя женщина. Установлена личность третьего человека, погибшего в автомобиле «Форд-Фьюжн», им оказался 60-летний мужчина.

В аварии выжил 18-летний молодой человек, который ехал в «Ниссане», его с травмами госпитализировали.



Сейчас полиция проводит доследственную проверку и экспертизу, чтобы установить, как именно произошло ДТП и кто управлял машинами.



Свидетели аварии уверенны, что авария произошла из-за аквапланирования — на этом участке дороги большая колея, которую залило дождём.