В больнице скончался единственный выживший в страшном ДТП в Рыбинском районе
17 сентября 2018 11:01
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Выживший в аварии на дороге Рыбинск — Ярославль 18-летний парень скончался сегодня в больнице.
Утром 16 сентября на границе Рыбинского и Тутаевского районов столкнулись «Ниссан-Икс-Трейл» и «Форд-Фьюжн». На месте погибли пять человек.
— В автомашине «Ниссан-Икс-Трейл» погибли 67-летний мужчина и 45-летняя женщина, в автомашине «Форд-Фьюжн» — 60-летний мужчина, 45-летний мужчина и 42-летняя женщина, — рассказали в полиции.
Сейчас полицейские устанавливают, как произошло ДТП и кто управлял машинами.
Фото: МЧС
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