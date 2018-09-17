Машины столкнулись утром в воскресенье

Выживший в аварии на дороге Рыбинск — Ярославль 18-летний парень скончался сегодня в больнице.



Утром 16 сентября на границе Рыбинского и Тутаевского районов столкнулись «Ниссан-Икс-Трейл» и «Форд-Фьюжн». На месте погибли пять человек.

— В автомашине «Ниссан-Икс-Трейл» погибли 67-летний мужчина и 45-летняя женщина, в автомашине «Форд-Фьюжн» — 60-летний мужчина, 45-летний мужчина и 42-летняя женщина, — рассказали в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают, как произошло ДТП и кто управлял машинами.

