В Ярославле 15 сентября активисты «Неравнодушной молодёжи» параллельно с официальными субботниками устроят свои акции по уборке города. Волонтеры наведут порядок за Домом пионеров в Брагино, у колеса обозрения, в Петропавловском парке и на Верхнем острове.



Активисты обещают, что на их субботнике будет весело

— Мы всех зовём присоединиться к нам и навести в городе чистоту вместе, — говорит активист Вадим Гурьянов. — Все вместе мы будем не просто сгребать листья в кучу, а собирать мусор и разделять его. На месте всем добровольцам раздадут инвентарь для уборки. А ещё у нас будет весело. В некоторых местах мы разыграем призы, угостим выпечкой и другой вкуснятиной и устроим экоквесты.



Предварительная запись не требуется. Полный список адресов, где волонтёры устроят уборку, можно посмотреть на страничке акции «Сделаем!» в социальной сети «ВКонтакте».



Всемирный день чистоты «Сделаем!» в России — это гражданская акция. Волонтёры будут наводить чистоту в лесах, на полянах, берегах рек и озёр и в других местах. Акция пройдёт в 290 городах России, планируется 1200 уборок 15 сентября.



Этот альтернативный субботник в Ярославле будет переплетаться с официальным городским. В некоторых местах участники даже будут наводить чистоту вместе.



Движение «Сделаем!», или Let’s do it! зародилось в Эстонии в 2008 году, когда 50 тысяч волонтеров за пять часов очистили страну от 10 тысяч тонн мусора, который отправили на утилизацию и переработку.

