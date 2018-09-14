«Бессовестные люди»: что в Ярославле власти сделают с отказавшимися от субботников бюджетниками
— Вообще-то у меня законный выходной, и я хочу спать до обеда, а не ковыряться в мусоре, — в Ярославле бюджетники жалуются, что их заставляют в обязательном порядке выходить на субботники.
В мэрии же говорят, что это дело добровольное. Но о тех бюджетниках, которые откажутся от выхода на субботники, всё же отзываются слегка неодобрительно.
— Не хотите — не ходите убирать свой родной город, — заявил заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко.
Общегородской субботник в Ярославле пройдёт на этой неделе, 15 сентября.
Чиновник также рассказал, что сам на субботник пойдёт в заросли за колесом обозрения. Прибраться в городе он рекомендует и всем своим коллегам.
— Тех, кто откажется, наказывать мы не будем, — добавил он. — Но сделаем выводы, что работаем с бессовестными людьми.
Весной этого года во время субботника мэр сажал кусты в центре города, а бюджетников отправили разгребать свалки.
Ещё Алексей Аксютенко рассказал, что ярославские власти будут ломать систему и перестраивать в целом принцип работы.