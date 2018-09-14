Больше детей убегает из дома в тёплую погоду

Мы в редакции вроде привычны к разным происшествиям. Чего греха таить — вырабатывается некий цинизм, когда каждый день в сводках криминал, аварии, ЧП… Но вот к чему не привыкнуть, так это к объявлениям о пропаже детей. Видишь ребенка в ориентировке — и ёкает в груди. Что с ним? Жив ли? Как помочь?



Куда уходят дети, почему сбегают? Где их находят и как на самом деле можно помочь в поиске, а какие действия бессмысленны? Обо всем этом мы поговорили с начальником подразделений по делам несовершеннолетних Светланой Морозовой.



— Открываешь соцсети, а они пестрят объявлениями о поисках подростков. Стало больше «бегунков» или есть какая-то сезонность?



— С этим у нас то пусто, то густо. Зависит от погоды. В хорошую погоду убежавших из дома детей гораздо больше. Мало кому хочется мокнуть под дождём или замерзать на холоде. Больше убегают в мае и декабре — в конце четвертей, учебного года, когда родители вспоминают, что надо дневники посмотреть или с классным руководителем поговорить — сразу узнаётся о проблемах в учёбе. Из детских домов убегают к родственникам или погулять. Потому что когда дети попадают в детский дом в 14–15 лет, они уже привыкли жить по-другому. Уходят не потому, что тут им плохо, а потому что в детском доме есть режим, и надо делать всё по нему.

О том, почему убегают дети и где их искать, мы поговорили с начальником подразделения по делам несовершеннолетних Светланой Морозовой

— Почему дети уходят из семей?



— Родители забывают, что у детей тоже есть чувства, что с ними надо общаться и всё объяснять. Был случай: папа и мама разошлись, а ребёнок стал орудием манипуляции. Дергали ребенка: будет жить со мной, нет, со мной. Ругались, писали друг на друга кляузы в полицию. В итоге девочка сама начала манипулировать родителями. Папе сказала, что она у мамы, маме — что у папы. Сама ушла гулять. По факту просто вышла из-под контроля. Итог: девочка стала гуляющей из-за того, что родители не смогли найти консенсус. А бывает, что родители просто не заявляют о пропаже ребёнка. В мае в розыск девочку заявила бабушка-опекун. Во время розыска выяснили, что с ней ушёл ещё и мальчик, мама которого не заявила в полицию. Она сказала, что он уехал к двоюродному брату в Москву, а нашли их пограничники возле Белгородской области. Родители не знают, с кем дети общаются, дружат. В основном причина ухода детей — в семье. Некоторые уходят, чтобы на них обратили внимание, некоторые из-за непонимания с родителями, слишком завышенных требований. Бывает, детей устраивают во множество секций, спрашивают с них только отличные оценки в школе. Хоть и сами были троечниками. Считают, что если будут загружать ребенка круглые сутки, то он вундеркиндом станет.

Детей иногда находят и в других областях

— Не знают, не чувствуют своих детей?



— Получается, что все нереализованные амбиции, которые у них были, они стараются реализовать в детях, не задумываясь о его желаниях и способностях. В этом случае уход из дома — это протест.

При поиске детей в первую очередь проверяют родственников и друзей

— Есть ли злачные места, которые проверяете в первую очередь?



— Все зависит от территории и ребёнка. Есть так называемые круги. Если ребёнок до этого никогда в поле нашего зрения не попадал, начинаем поиски по первому кругу — ближайшее окружение, папы, мамы, если они в разводе, одноклассники — в 80% дети ночуют у одноклассников или знакомых.



— Есть самый проблематичный возраст?



— Переходный — 14–15 лет. Подростки считают себя уже взрослыми, но нет еще социального опыта — не могут разобраться, кто хороший, кто плохой.



Супергерой на карусели



— Некоторые до сих пор считают, что в полицию можно обращаться спустя три дня после пропажи человека. Когда на самом деле можно подавать заявление?



— Нет такого, что с момента пропажи человека до заявления в полицию должно пройти трое суток. Если дедушка посадил внука на автобус, а мама должна была его на остановке встретить, но они не встретились, мама сразу должна звонить в полицию.

Дети чаще не теряются, а находятся, особенно, когда в городе большие мероприятия проходят

— Была ситуация пару лет назад с девушкой. После выпускного она не пришла домой. Благодаря тому, что родители сразу забили тревогу, сотрудники полиции её быстро нашли. Девушка лежала в кустах с ножевыми ранениями и истекала кровью. Поскольку все сработали быстро, её удалось спасти. Сообщать надо незамедлительно. Детей отправляют гулять во дворе без присмотра, а они ведь активные путешественники. Была ситуация в Заволжском районе — 5-летний мальчик пошёл гулять в другой двор к своему другу. Оттуда они пошли ещё в один двор — к третьему другу. При этом мама первого мальчика, поискав сына во дворе, сразу позвонила в полицию, а мама второго даже не хватилась. Бывают случаи, когда родители бегают, мечутся, а ребёнок уже у нас сидит. У нас дети чаще не теряются, а находятся, особенно, когда в городе большие мероприятия проходят. Как-то два ребёнка подняли на уши весь Дзержинский район. Ушли из детского сада через дыру в заборе. Один в майке Бэтмена, второй — Человека-паука. Вот мы их искали неподалёку, а они прошли практически через всё Брагино. Нашли супергероев на каруселях дружинники с участковым.

Маленьких супергероев нашли на качелях

Звоните в полицию, а не пишите в соцсети



— Если человек видит ребёнка одного, подростка в не очень адекватном состоянии, что делать?



— Обращаться в полицию. Меня возмущает, когда видят детей, просящих денег у торгового центра, дают им 100 рублей, а потом пишут в соцсетях, какие они молодцы, ребёнку помогли. А вопрос-то ведь не в 100 рублях, а в том, что это заработок. Помощь надо оказывать в выяснении причин, почему ребёнок попрошайничает. Бывают факты, когда дети с протянутой рукой стоят, а недалеко в машине сидят взрослые. Часто это не жители Ярославской области, то есть они приезжают, зарабатывают так денег и уезжают. Так нельзя! Действия этого взрослого человека — статья. Чаще такие люди — родители, которые зарабатывают на своих детях. И если об этом не сообщить вовремя, не остановить, какой человек вырастет из этого ребёнка?

Ярославцев просят не давать денег детям, попрошайничающим у торговых центров, а вызывать полицию

— Или зимой была ситуация, девушка выставила в фейсбуке пост о том, что в торговом центре увидела ребёнка с голыми ногами без обуви. Сфотографировала его и выставила это фото. Все бросились обсуждать, какой несчастный ребёнок — в холод и без обуви. А это нормальный ребёнок, не измождённый, не грязный. Мы начали выяснять, по записям с камер оказалось, что этот ребёнок приехал с мамой на машине, вышел из машины в ботинках. Пока мама с младшим ребёнком отошла в туалет, шестилетний мальчишка просто снял носки, которые ему не нравились и поэтому несколько минут просидел без носочков и обуви, пока мама не вернулась. Всё! А с ребёнком, которого увидели закрытым в машине в жару? Кто-то позвонил в полицию? Нет! Крыльями хлопали в социальных сетях. Потом объяснили так, что полиции лишь бы привлечь к ответственности, а соцсети показывают людям, как избежать этого всего. Но если ребёнку плохо, и он может умереть, неужели можно просто стоять и этого ждать. Так нельзя!

С родителями ребёнку лучше, но только если они адекватные

Сейчас у многих позиция такая, что каждый воспитывает так, как он хочет, пусть лучше ребёнка бьют, зато в семье. Этим летом по соцсетям гулял снимок, на котором дети с заднего сиденья высовывались в люке авто. «Она мать, ей лучше знать, что хорошо для её детей» — примерно такие были комментарии.



«Яжмать»



— Где грань между делами семейными и моментом, когда пора бить во все колокола?



— Я считаю, что с родителями ребёнку лучше. Если они адекватные. Но если ребенка на цепь сажают или пьют неделями и не могут позаботиться о грудном ребёнке... Наверное, жизнь и здоровье ребенка должны быть выше лозунга «Я же мать».

Потерявшийся ребёнок плачет или мечется

— Как правильно действовать, если увидели ребёнка, который идёт один?



— Спросить: «Мальчик, где твои мама, папа?». Часто бывает, как только к ребёнку подходит кто-то чужой, сразу нарисовывается родитель. Если ребёнок потерялся, он или плачет, или мечется. Если вы действительно видите потерявшегося ребёнка, то сразу берите его за руку и звоните в дежурную часть: «Здравствуйте, я такой-то, стою там-то, тут ребёнок, я не знаю, чей он, он один». У нас очень много детей ездит одни в автобусах. Был случай, когда в Дзержинском районе мама не заперла дверь. Семилетний ребёнок вышел на улицу, сел в маршрутку, доехал до центра. Только на улице на него обратили внимание прохожие. Последние годы дети сами спокойно подходят к полицейским и говорят: «Я потерялся», но это при нормальном воспитании родителями. Бывает, что мимо проходят с плачущим ребёнком со словами: «Сейчас тебя злая тётя-полицейский заберёт, если не будешь себя хорошо вести». Не надо пугать детей полицейскими.

На мероприятиях я всегда на автомобиле, где есть для найденных детей игрушки, вода, аптечка. Как-то девочки укатались на каруселях до того, что им плохо стало. Сидели у меня в машине с нашатыркой и водичкой и ждали родителей. Полиции не надо бояться, полиция помогает!