6-месячного малыша бросили и ушли за продуктами

Не дрогнули ни сердце, ни рука. Многодетная мама оставила своего шестимесячного ребёнка в закрытой машине в 30-градусную жару. Инцидент произошёл на парковке возле торгового центра «Альтаир». Случайные прохожие увидели малыша в машине и сразу же сообщили работникам центра. Те вызвали мать по громкой связи. Через несколько минут прибежала женщина с двумя детьми.



Очевидцы выложили фотографии в соцсети. Они дошли до отдела по делам несовершеннолетних. Спустя несколько дней сотрудникам ПДН удалось разыскать мать брошенного в машине ребёнка.



— Женщина пояснила, что приехала в магазин за продуктами. Вместе со взрослыми детьми она пошла в торговый центр, а младшего оставила в машине, потому что он спал. На нее составлен протокол об административном правонарушении, — рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Светлана Морозова.

