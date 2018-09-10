Поймали ярославца, профессионально воровавшего телефоны

В Ярославле прошёл суд над серийным грабителем сотовых телефонов. 20-летнему парню вменили семь доказанных эпизодов. Действовал он во многих случаях, как в 90-е, вырывая телефоны из рук.

В одном случае на Мурманском проезде в Ярославле он попросил у прохожего телефон, чтобы сделать звонок. Получив в руки технику, скрылся.

— В январе этого года в магазине на проспекте Дзержинского открыто похитил сотовый телефон продавца. В феврале из продуктового магазина, расположенного по улице Бабича, вынес бутылку вермута. Через несколько дней в магазине телефонов попросил показать ему одну из моделей, получил и убежал, — рассказывают об остальных случаях в прокуратуре Ярославля.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила у парня лёгкую дебильность (как одну из форм умственной отсталости), а также склонность к употреблению психоактивных веществ.

Общий ущерб оценили в 37 тысяч рублей. Ярославец признал вину по всем эпизодам. Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима и возмещению штрафа в 10 тысяч рублей одному из потерпевших.

Недавно в Ярославской области осудили охранника, который обнёс предприятие на 200 килограммов металла.