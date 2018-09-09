В Ярославской области сторож вынес с предприятия два центнера металла
9 сентября 2018 10:46
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В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении сторожа предприятия в Тутаевском районе.
Мужчина охранял предприятие, часто дежурил в ночные смены. Он умудрился вынести с территории, которую охраняет, около 200 килограммов металла.
— 53-летний подозреваемый признался в краже и рассказал полиции, что планировал сдать украденное в металлолом. Всё похищенное у него изъято, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Теперь сторожа ждёт суд за кражу.
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Фото: Александра Савельева
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