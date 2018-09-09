Ярославец обнёс родное предприятие

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении сторожа предприятия в Тутаевском районе.

Мужчина охранял предприятие, часто дежурил в ночные смены. Он умудрился вынести с территории, которую охраняет, около 200 килограммов металла.

— 53-летний подозреваемый признался в краже и рассказал полиции, что планировал сдать украденное в металлолом. Всё похищенное у него изъято, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Теперь сторожа ждёт суд за кражу.

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