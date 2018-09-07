Ярославца отправили под суд

Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело на 22-летнего ярославца. Его обвиняют по статье «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные из корыстной заинтересованности с причинением крупного ущерба».



По версии следствия, мужчина работал младшим специалистом центра обслуживания одного из ярославских банков. Он передал неизвестным данные шести клиентов: имена, паспортные данные, номера телефонов и кодовые слова. За это мужчина получил 12 тысяч рублей.



— Эта информация была использована для получения кредитов на чужое имя, что причинило банку ущерб более 4 миллионов рублей, — рассказали в прокуратуре.



Теперь дело рассмотрит Ленинский районный суд.



Летом в центре Ярославле дерзко ограбили банк. Сначала сотрудники полиции начали разыскивать мужчину-грабителя, но быстро выяснили, что ограбление придумала сама сотрудница.

