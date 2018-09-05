На улицах Богдановича и Харитонова закончили ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги»

В Ярославле городские власти отчитались о дорожных работах на улицах Богдановича и Харитонова. Там закончили ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги».



— Сейчас по городу уже сдано пять дорог, еще три будут сданы со дня на день, — сказал заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Сергей Тихомиров. — На улице Харитонова у нас были небольшие замечания, но подрядчик их устранял на месте. Также было много просьб от жителей. Рабочие шли им навстречу и изменяли геометрию тротуаров, подвигали и расширяли въезды.



Подрядчик рассказал, что на этом объекте были сложности.



— Рядом находится больница, и скорая помощь постоянно привозит пациентов, поэтому мы не могли перекрывать улицу. Приходилось работать и днём, и ночью, — объяснил генеральный директор госпредприятия «Ярдормост» Ярослав Овчаров.



По проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Ярославле и пригороде должны отремонтировать 30 дорог протяженностью 81,3 километра. Вчера в городе разгорелся скандал из-за ремонта дороги на улице Чайковского. Там рабочие начали асфальтировать сквер.

