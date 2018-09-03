Что происходило за стенами колонии, будут выяснять ещё раз

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко дал интервью изданию ТАСС, где рассказал о защите заключённых в колониях. Разговор, конечно, начался со скандальной истории в Ярославской области, где в колонии № 1 пытали заключённого. И позже в сеть попало и видео других издевательств.



— Все 18 сотрудников, запечатленных на видео, были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей и уволены из рядов уголовно-исполнительной системы, — рассказал Максименко.



И заявил о новой проверке, которая идёт в руководстве регионального управления ФСИН.



— Исследование обстоятельств происшествия ярославским УФСИН не было проведено полно, объективно и всесторонне. Директором службы принято решение об отмене результатов служебной проверки и назначении в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области и членов комиссии дополнительной проверки представителями центрального аппарата ФСИН России, которая в настоящее время еще не завершена, — уточнил Максименко.



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Он также рассказал, что и те сотрудники, которые оказались на втором видео, будут так же уволены.



Скандал в ярославской колонии № 1 разразился, когда фонд «Общественный вердикт» передал в СМИ видеозапись с жестокими пытками — на видео заключённого бьют палками по пяткам. В колонии нагрянули проверяющие из всех инстанций. Участвовавшие в расправе оказались на скамье подсудимых, и почти всем суд избрал арест как меру пресечения. Но не успел утихнуть этот скандал, как появилось новое видео — из той же колонии. На кадрах сотрудники колонии выстроились в ряд и били бегавших вдоль коридора заключённых.



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