На месте аварии работало несколько бригад скорой помощи.

Сегодня около полудня в Рыбинске на улице Софийской произошла авария. По информации полиции, столкнулись «Форд-Фокус» и «Рено-Логан». От удара «Логан» отбросило, и он врезался в проезжавший мимо автомобиль «Киа».



На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и сразу несколько бригад скорой помощи. Пострадали пассажиры «Рено».

— В больницу доставлены 57-летний мужчина, 56-летняя и 36-летняя женщины, а также 5-летняя девочка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Все они ехали в автомобиле «Рено-Логан».



Сотрудники Госавтоинспекции сейчас разбираются в обстоятельствах ДТП.



В центре Ярославля столкнулись три машины. Жители города уже назвали этот перекрёсток проклятым. Видео аварии.

