В Ярославле родители убили выползшую на детскую площадку змею. И зря
31 августа 2018 09:05
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В Ярославле на детскую площадку выползла змея. Малыши дома дома № 68 на Большой Федоровской завизжали, перепугавшись, и позвали родителей. Те схватили в руки тяпку и принялись засыпать змею песком, не давая ей уползти с площадки. Вызвали специалистов. Но устали ждать и сами убили змею. Впрочем, могли этого и не делать.
— Змея оказалась обыкновенным ужом, — приводит выводы специалистов, которые все же приехали на площадку, «Городской телеканал».
А вот кто действительно перепугал ярославцев — и не зря — так это гигантская гадюка, которая выползла в Ярославле на пляж прямо к отдыхающим.
Фото: «Городской телеканал»
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