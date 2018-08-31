Змея пробралась к песочнице

В Ярославле на детскую площадку выползла змея. Малыши дома дома № 68 на Большой Федоровской завизжали, перепугавшись, и позвали родителей. Те схватили в руки тяпку и принялись засыпать змею песком, не давая ей уползти с площадки. Вызвали специалистов. Но устали ждать и сами убили змею. Впрочем, могли этого и не делать.

— Змея оказалась обыкновенным ужом, — приводит выводы специалистов, которые все же приехали на площадку, «Городской телеканал».

А вот кто действительно перепугал ярославцев — и не зря — так это гигантская гадюка, которая выползла в Ярославле на пляж прямо к отдыхающим.