Ярославцы регулярно «увольняют» мэра Слепцова и отправляют его куда-нибудь

— Вот пройдут выборы, и Слепцова заберут в Москву, — поползли по Ярославлю слухи об отставке мэра города.



А сам Владимир Слепцов сидит и опровергает эту информацию. Но верить ему в таких вопросах, как показала практика, нельзя. Перед увольнением из администрации подмосковных Химок он тоже опровергал информацию, что едет в Ярославль работать мэром. Однако приехал и до сих пор работает.



Как известно, Слепцова просили вернуться в родной город лично председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и губернатор Дмитрий Миронов, а также в администрации президента.

Мы решили вспомнить, куда за почти два года работы на должности мэра ярославцы «отправляли» Владимира Слепцова. В 2016 году он возглавил Ярославль сначала в должности исполняющего полномочия, а затем уже мэра города. Сегодня он, по сути, единственный ярославец, который находится на руководящих должностях во всем регионе. Остальные — привозные.



Первые слухи о его скором уходе появились сразу же после его назначения — в марте 2017 года. Тогда журналисты сватали его в Вологду. Потом, за неделю до выборов президента, в СМИ предположили, что Слепцов уедет в Мурманск и станет там мэром. Среди причастных к этой рокировке называли бывшего полномочного представителя президента Северо-Западного федерального округа Александра Беглова и настоятельницу Свято-Введенского Толгского женского монастыря Варвару. Примерно в эти же даты его отправляли в Калугу и поговаривали, что с переездом помогут ОМОНовцы. Тогда же сам Слепцов этот слух опроверг.



— Я работаю в Ярославле, и планов по смене места работы у меня нет, — сказал он журналистам 76.ru.



После выборов слухи не утихли. В июле этого года в интернете написали, что Владимир Слепцов займет место главы областного правительства Дмитрия Степаненко, а в мэрию придет Владимир Волков из Переславля-Залесского. А в августе сайт городского округа Истра рассказал читателям о том, что ярославский мэр рассматривает вакансии в их краях, чему они не очень-то и рады.



Тем временем в кулуарах власти поговаривают, что в Москве не особо хотят убирать Слепцова из Ярославля, а точнее — вообще не хотят.



— Если сказать сухо, то властные круги попросту не понимают, кого можно поставить мэром вместо Слепцова, — рассказал источник 76.ru в правительстве Ярославской области. — Ходят слухи, что его пытается вернуть обратно в свою команду нынешний глава Московской области Воробьев, которому после переизбрания придется менять существующую команду.



Пока одни обсуждают слухи, другие отправляют Владимира Слепцова по конкретным адресам в Ярославле. Накануне мы опубликовали фоторепортаж из дворов, где ждут главу города.

