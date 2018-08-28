В Рыбинске поймали вандалов, которые вдвоём разгромили набережную
Веселились недолго. В Рыбинске полиция поймала подростков, которые разнесли Волжскую набережную.
— Установлены двое подростков. Они были опрошены в присутствии законных представителей. Причиненный ущерб устанавливается, проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Поглумились школьники лихо — откололи гранитную плитку, которой облицована набережная. И по центру прошлись — оторвали буквы от нового арт-объекта. И этой выходкой сильно разозлили рыбинцев.
— Надо молодцам за свой счет и своими руками всё это восстановить. Только тогда будет прок. Вообще-то очень необходимо, чтобы на набережной был полицейский патруль, а то люди ломают, бухают, справляют нужду и всё это делают на лице города, — высказался Константин Заводчиков.