Хватило же сил всё это устроить вдвоем

Веселились недолго. В Рыбинске полиция поймала подростков, которые разнесли Волжскую набережную.



— Установлены двое подростков. Они были опрошены в присутствии законных представителей. Причиненный ущерб устанавливается, проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Поглумились школьники лихо — откололи гранитную плитку, которой облицована набережная. И по центру прошлись — оторвали буквы от нового арт-объекта. И этой выходкой сильно разозлили рыбинцев.



— Надо молодцам за свой счет и своими руками всё это восстановить. Только тогда будет прок. Вообще-то очень необходимо, чтобы на набережной был полицейский патруль, а то люди ломают, бухают, справляют нужду и всё это делают на лице города, — высказался Константин Заводчиков.

