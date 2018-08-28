Смотровая площадка выглядит печально

В центре Рыбинска прошло нашествие вандалов. Неизвестные разнесли набережную, частично выложенную гранитом.

Сейчас смотровая площадка на Волге усеяна битым камнем. Однако это не все повреждения: в центре также разломали арт-объект, который установили ещё ко Дню городу. Недолго он продержался: сейчас от него отломаны детали, сам стенд выглядит печально — с таким вряд ли кто-то захочет фотографироваться. Все разрушения обнаружили за последние сутки.

Рыбинцы со злостью к вандалам обсуждают случившееся в соцсетях.

Разбитый арт-объект

— Интересно, а как восстанавливать всё это будут? Надо «молодцам» за свой счет и своими руками всё это восстановить. Только тогда будет прок. Вообще-то очень необходимо, чтобы на набережной был полицейский патруль, а то люди ломают, бухают, справляют нужду и всё это делают на «лице» города, — высказался Константин Заводчиков.

— Вот что в голове у людей? Им самим-то нравится жить в таком городе, который они усиленно создают? — комментирует Таисия Красикова.

В администрации города сообщили, что испорченную плитку придётся откалывать. В ближайшее время управление городского хозяйства восстановит повреждения. А вандалами займётся полиция.

Рыбинску в последнее время не везет: недавно там разнесли новую модную остановку на площади Дерунова. Тогда мэр Рыбинска жестко прошелся по вандалам, которые сделали это.