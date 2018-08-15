Пожары сильно повредили жилой дом в Рыбинске

В Ярославской области чиновники рыбинской администрации объявили охоту на поджигателей. Они ищут людей, которые могли намеренно устраивать пожары в доме № 1 по улице Чкалова в Рыбинске.

— Мы просим жителей сообщать обо всех подозрительных действиях в здании, — обратились власти к рыбинцам.

За последние две недели многоквартирный дом горел три раза. 18 семей остались без жилья. Сейчас им предоставили временное жильё. Власти приняли решение восстановить дом, но боятся, что его будут поджигать снова.

— Я не думаю, что это делают сами жильцы дома, — сказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству. — Ведь из 18 семей только 7 живут по договору социального найма, которым теперь администрация предоставит новое жильё. Остальные — собственники. Мы готовы им на время ремонта дать лишь комнаты в общежитиях. Да и восстановление дома в первую очередь будет проходить за их счёт.

В Ярославле поджигатели спалили целый квартал. Власти говорили, что застройщика нет, но там началась стройка. Корреспонденты 76.ru выяснили, что появится на том месте — подробности, фото и видео.