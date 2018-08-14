Жителей Ярославля записали в большие фанаты мёда. Сервис «Юла» включил Ярославль в топ-10 городов страны по продажам мёда на душу населения.

Ярославцы — большие любители мёда

При этом средняя цена на литр мёда в нашем городе — 680 рублей, что почти равно средней стоимости по стране. Самый дорогой мёд продают в Уфе (в среднем 1170 рублей за литр), а самый дешёвый — в Волгограде (340 рублей за литр).

— Чаще всего ярославцы продают цветочный мед. На него пришлось 40% от всех объявлений о продаже меда в городе. На втором месте — лесной мед (13%). Замыкает тройку самых популярных сортов акациевый мед — 12% предложений в этом году, — рассказали специалисты сервиса.

Самый популярный мёд оказался и самым дорогим. Его отдают в среднем по 930 рублей за литр. Акациевый мёд, например, стоит у ярославских пчеловодов в среднем 300 рублей за литр.



Кстати, сегодня, 14 августа, отмечается праздник Медовый спас. Считается, что это последний день лета, когда можно купаться в открытой воде. Позже вода зацветает и становится холодной.

Кстати, уже в эти выходные в Ярославле пройдёт самое вкусное событие лета — фестиваль «Пир на Волге».