«Она была вся чёрная»: в пожаре на Красной площади пострадала женщина
13 августа 2018 19:56
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Сегодня вечером в центре Ярославля случился серьёзный пожар. Загорелась квартира в доме с арками на Красной площади. Подъехавшие пожарные даже временно перекрыли машиной движение в этом районе. Дым валил со второго этажа, но по первой информации, загорелась квартира на первом.
К сожалению, не обошлось без пострадавших.
— Врачи увезли в реанимацию пожилую женщину. Она была вся чёрная, — рассказал Андрей Ефимов, ставший очевидцем произошедшего. — Женщина надышалась угарным газом.
По предварительной информации, в квартире загорелась стиральная машина.
Фото: Андрей Ефимов
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