Пожарные забрались в квартиру по лестнице

Сегодня вечером в центре Ярославля случился серьёзный пожар. Загорелась квартира в доме с арками на Красной площади. Подъехавшие пожарные даже временно перекрыли машиной движение в этом районе. Дым валил со второго этажа, но по первой информации, загорелась квартира на первом.

К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Соседи выбежали на улицу, в чём были

— Врачи увезли в реанимацию пожилую женщину. Она была вся чёрная, — рассказал Андрей Ефимов, ставший очевидцем произошедшего. — Женщина надышалась угарным газом.

По предварительной информации, в квартире загорелась стиральная машина.

Пострадавшую увезла машина реанимации

Из окна валил чёрный дым