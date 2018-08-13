В Ярославле поезд будут встречать с оркестром

Сегодня в Ярославль приедет уникальный поезд, который состоит из паровоза П-36 и вагона-музея.



— На крупных станциях паровоз будут заправлять углём и водой, чистить топку и продувать котел, — рассказали в управлении Северной железной дороги. — Управлять старинным локомотивом будут специальные паровозные бригады.



Поезд торжественно отправится сегодня из Шуи. У ретропоезда запланированы остановки с концертами на станциях Иваново, Кострома, Галич, Шарья, Буй, Вологда, Харовская, Вожега, Коноша, Вельск, Кулой, Сольвычегодск, Микунь, Ухта, Сосногорск и Елецкая. Кроме того, во время стоянки состава на станции Ярославль-Главный будет играть духовой оркестр. Сюда он приедет к 19 часам, и все желающие смогут на него посмотреть. Вход свободный.

Недавно ретропоезд был на Дне города Рыбинска, где его и сняли читатели 76.ru

— Также наши гости смогут посмотреть концертную программу, состоящую из вокальных и танцевальных номеров, дефиле в исторических костюмах, посетить вагон-музей истории Северной железной дороги, сфотографироваться на фоне паровоза и специальной фотозоны, — отметили железнодорожники.



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