«Фонтанчики!»: на газоне возле «Атланта» из-под земли забил гейзер
Сегодня вечером из-под земли на газоне возле спортивного комплекса «Атлант» забил гейзер. Коммунальной аварии обрадовались дети.
— Мама, смотри, это фонтанчик, — радостно пролепетал ребёнок.
Видео внезапно возникшего фонтана выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики группы сразу принялись шутить.
— Открыли новый фонтан, — написал Сергей Смирнов.
— В связи с жарой купание перенесено на газон, — поддержала Алина Фёдорова.
Многим идея фонтана, только настоящего, у спортивного комплекса понравилась, он бы отлично вписался на территории перед «Атлантом».
В конце июля 15-метровый фонтан забил на улице Промышленной. Жители города переживают, что это происходит из-за изношенности теплосетей.
— Город прохудился — гейзеры бьют из-под земли то здесь, то там, — пишут ярославцы в социальных сетях.