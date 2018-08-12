Коммунальная авария вызвала восторг у детворы
Коммунальная авария вызвала восторг у детворы

Сегодня вечером из-под земли на газоне возле спортивного комплекса «Атлант» забил гейзер. Коммунальной аварии обрадовались дети.

— Мама, смотри, это фонтанчик, — радостно пролепетал ребёнок.

Видео внезапно возникшего фонтана выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики группы сразу принялись шутить.

— Открыли новый фонтан, — написал Сергей Смирнов.

— В связи с жарой купание перенесено на газон, — поддержала Алина Фёдорова.

Многим идея фонтана, только настоящего, у спортивного комплекса понравилась, он бы отлично вписался на территории перед «Атлантом».

В конце июля 15-метровый фонтан забил на улице Промышленной. Жители города переживают, что это происходит из-за изношенности теплосетей.

Город прохудился — гейзеры бьют из-под земли то здесь, то там, — пишут ярославцы в социальных сетях.