Евгений Макаров

Заключённого ярославской колонии № 8 23-летнего Евгения Макарова официально признали потерпевшим после пыток, устроенных ему сотрудниками УФСИН по Ярославской области.

8 августа Евгений Макаров получил постановление о государственной защите как потерпевший по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками УФСИН по Ярославской области.

— Макарову также вручили постановление о государственной защите. Конкретной информации о том, в чем она должна выражаться, в постановлении нет. В документе говорится о том, что необходимо обеспечить Евгения Макарова госзащитой в связи с уголовным делом, а исполнение возложить на начальника колонии № 8, — рассказали адвокаты фонда «Общественный вердикт».

С момента жестоких пыток по отношению к Макарову прошло уже больше года. Напомним, скандал разгорелся только тогда, когда в СМИ попало видео жестоких пыток сотрудниками ИК-1 в Ярославле над заключённым Евгением Макаровым. На кадрах видно, как жестоко его избивали, уложив на стол и сняв нижнее бельё. Колотили резиновыми палками по пяткам. После этого в колонии прошли проверки, 17 сотрудников отстранили от работы.11 сотрудников колонии заключили под стражу.