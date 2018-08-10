Готовьтесь к объезду

В выходные в Ярославле перекроют движение на нескольких центральных улицах. Всё из-за футбола. «Шинник» играет с волгоградским «Ротором». Движение ограничат и в субботу, и в воскресенье.



— 11 августа припарковаться на Володарского от Свободы до Свердлова нельзя будет с 19:00 и до окончания футбольного матча, — рассказали в мэрии Ярославля.



А вот 12 августа движение автомобилей будет запрещено с семи утра и тоже до окончания матча еще и на Угличской и Богдановича от проспекта Толбухина.



Игра начнётся 12 августа в 16:00.

В воскресенье в центре вообще будет затруднительно проехать. Движение в городе могут перекрыть ещё и казаки.