Дым от «Волков-плаза» видели со всех концов города

Сегодня в центре Ярославля полыхал недостроенный торговый центр «Волков-плаза». Здание, которое еще не обзавелось и стенами, загорелось в середине рабочего дня. Что могло гореть в здании, где пока нет ничего, кроме бетонных стен?

Пожарные на месте рассказали: загорелся утеплитель на крыше:

— Может, рабочие оставили...

Но продавщица, торгующая гамбургерами в соседнем со зданием ларьке, рассказала, что никаких рабочих в последние дни здесь не было.

— А пожар-то быстро начался. Прямо сразу столб дыма в небо поднялся, — говорит женщина.

«Волков-плаза» строится уже давно. Да всё никак не достроится. Застройщик говорит, что нет денег на завершение начатого.



— По «Волков-Плаза» мы ведем переговоры с собственником. Всё-таки это центральное видовое место. Собственник заявляет нам на рабочей группе, что реализовывать этот участок он никому не хочет, желает достроить сам. Но в силу определённых финансовых затруднений пока не приступает. Мы будем стараться ускорить процесс, тогда он сможет войти на площадку снова. Будем надеяться, что хотя бы в текущем году удастся сдвинуться в этом направлении. Но итоговое решение всегда за собственником, так как это его объект, — рассказывал в июне о судьбе здания директор областного департамента строительства Виктор Неженец.



Эта стройка — одна из скандальных в городе. Градозащитники возмущались — здание из стекла и бетона портит вид исторического центра. Минкульт в прошлом году даже уточнил — разрешение на стройку не выдавали.