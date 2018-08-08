Чугунные ограждения в центре Ярославля у Волжской и Которольной набережной перекосились. Дело в том, что кто-то постоянно отдирает от них набалдашники на стыках элементов. А они на забор приделаны не просто для красоты, а выполняют ещё и функцию креплений.



Чтобы оторвать от забора крепление-набалдашник, нужно очень постараться

— С ограды на Которосльной набережной украли 28 чугунных креплений-набалдашников, — рассказали в мэрии Ярославля. И на Волжской набережной — 35 штук. Недавно 20 восстановили. И уже из них снова утащили 2 штуки.



Сейчас поисками воров-вандалов занимаются полицейские. Специалисты Горзеленхозстроя написали заявление.



Власти не успевают восстанавливать разворованные заборы

В Ярославле в этом году уже воровали элементы чугунного забора с проспекта Ленина. Похитителей нашли и наказали.

